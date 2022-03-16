審福食遭控疫情害800多條人命 陳時中怒回：賣牽拖

【LIVE直播】福島核食開放進口 陳時中赴立院說明相關措施

立法院今召開聯席會，審查衛福部函送之福食開放相關修正案，國民黨團表達強烈不滿，於會前進行抗議，要求先公聽再審查，立委鄭麗文更率一票女立委包圍衛福部長陳時中踹共，雙方為福食進行激辯，場面一度火爆。

鄭麗文要求衛福部開放福食應納入國民黨團提出的五要求、六主張，並以新冠疫情以來我國總計死亡的800多條人命為例，指出難道還要再開放讓福食進口，殘害國人健康？

陳時中為此則罕見動怒，批鄭的言論根本是不實指控，連說兩次「賣牽拖」，還要鄭麗文去看看世界再看看台灣，強調政府是多麼努力在進行防疫。

鄭麗文則反擊，台灣因疫情死八百多人不是事實嗎？怎麼會是不實指控？他們難道不是因為政府未超前部署而死？

陳時中會後表示，動怒代表他個人修養要再改進，但今天主題是在講日本食品輸入的問題，但鄭委員卻提到疫情死800多人，「我們很心痛，但還是要看看世界想想台灣」，政府是多努力在做才維持這樣的成績，「不能一口把我們的努力抹滅掉，這種講法相當不公平。」