台灣因為跟進國際制裁俄羅斯，被俄國列為「不友善」名單，外交部則表示，俄羅斯政府應不會對我駐俄代表處有動作，且對我國經貿影響有限。對此，前陸委會副主委、政治大學經濟學系教授林祖嘉指出，台灣必須從俄羅斯進口一些特殊氣體如氖、氟，及稀有金屬鈀，都是生產晶片的關鍵原料，如果俄羅斯不願意賣給台灣的話，那有沒有替代的來源？「這是我們比較擔心的」。

針對台灣被俄羅斯列為不友善名單，港媒《中評社》16日刊登林祖嘉受訪意見，他表示如果俄羅斯不願意賣給台灣的話，那有沒有替代的來源？所以一開始就應該要先考慮好，萬一到時突然間沒有這些資源，在台灣重要的晶圓生產出問題，引發的傷害對台灣會更大，因此要採取制裁，配套措施很重要，因為台灣經濟體比較小。

林祖嘉也以美國為例，表示美國因為是能源出口大國，這次的俄烏戰爭，國際對俄羅斯的制裁，相比之下，美國受到衝擊比較小，所以都是看到美國去制裁別的國家，很少看到台灣這種小的去制裁大的，因此要很謹慎，因為台灣畢竟沒有那麼大的量能。

至於俄烏戰爭對世界經濟局勢的衝擊，林祖嘉指出，影響一定會很大，譬如油價上漲很多，天然氣價格也上漲，造成全球通膨危機，尤其是油價飆漲，這會更帶動台灣的通貨膨脹，國際受影響，台灣大概也躲不過衝擊。