《鏡電視》近來風波不斷，原董事長陳建平遭過半董事突襲式解任，新任董座李永豐接任11天，昨提出辭呈獲准，改由導演楊雅喆出任。對此，民眾黨立委蔡壁如今質疑，《鏡電視》公司治理顯然出問題，難道董事長換人不用向國家通訊傳播委員會（NCC）申請或報備嗎？董座竟然一個換過一個，呼籲NCC徹查並對外界說明。

蔡壁如指出，《鏡電視》提出「鏡電視新聞台」的經營申請時，NCC要求「鏡電視」與「鏡周刊集團」必須各自獨立營運；裴偉應辭去鏡電視董事長，不得擔任《鏡電視》有給職務及參與公司營運。裴偉雖然已經辭職，但《鏡電視》每個月仍付150萬顧問費給裴偉開設的停雲公司，且《鏡電視》新聞人員每天到七樓向裴偉報告新聞，難道沒有違反當初NCC要求的獨立經營嗎？

對於《鏡電視》近期人事震盪，蔡壁如質疑，李永豐成為最短命的董事長，背後到底有什麼內幕，一家電視台董事長上台，不用跟NCC申請或報備嗎？可以說換人就換人嗎？

蔡壁如提到，先前要求NCC提供鏡電視的調查紀錄及公文往返紀錄，不過NCC卻回函表示，依據《公共政策公開法》第18條，不能提供資料給委員，但該法是針對人民，怎麼可以藉此不給立委，NCC主委陳耀祥到底受到多大壓力，一定要全力護航《鏡電視》。

蔡壁如認為，當初《鏡電視》董事長設定是裴偉，NCC要求《鏡電視》獨立經營，且裴偉不得干涉新聞，因此，NCC有權駁回《鏡電視》董事長人選，如果裴偉仍在干預《鏡電視》，在這前提下，NCC應該要啟動撤照程序，呼籲NCC將整件事情徹查清楚，給社會大眾一個交代。