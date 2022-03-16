《鏡電視》即將上架有線台前風波不斷，董事長一連被換了四次，NCC卻把董事會更迭問題歸給經濟部，令外界懷疑NCC搞雙標、推介責任。國政基金會教育文化組召集人陳學聖今天痛批NCC已經不值得信任，他嗆NCC主委陳耀祥「你不覺得你眼睛有問題？判斷有問題？」他呼籲還有點骨氣的NCC委員，面對NCC亂象，應該主動請辭，讓大家看到NCC還有點值得信賴。

國政基金會今天舉行「NCC的雙重標準跟黑箱作業還有多少！」記者會。針對近期《鏡電視》在上架前，董事會內鬥，董事長頻繁更換，NCC被外界懷疑放水《鏡電視》，儘管公司內部如此動盪也要護航《鏡電視》。

台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，NCC過去檢討過其他電視台的董事長介入新聞製播問題，《鏡電視》被撤換下來的董事長陳建平被指控干預新聞製播，這問題不應只是陳下台就沒事，這顯示是制度問題，且董事會突然表決就可以直接換掉董事長，這也顯示股東會形同投票部隊，NCC對於這些內部管理失靈的問題應該要調查了解，否則會侵害《鏡電視》上百名員工權益。

國政基金會永續發展組召集人陳宜民表示，《鏡電視》這些風波明顯就是派系鬥爭，NCC去年8月申請變更董事長、總經理，NCC還要函請高檢署調查，過去NCC屢次對電視台人事做行政指導，如今《鏡電視》的內部鬥爭NCC卻推給經濟部，說是公司治理，要怎麼跟外界說明這麼明顯的雙標？

國政基金會永續組副研究員褚瑞婷指出，過去NCC就用行政指導介入過多家電視台，包括中天、TVBS都遇過這些問題，且NCC審案的排案順序也被質疑，像是華視就很迅速地上架52頻道，《鏡電視》雖然經歷申請撤回之後又補件，但速度也算快，反觀台視，補件到現在還在坐冷板凳，NCC應該公布他們排案順序的原則究竟是什麼？

陳學聖表示，他對NCC沒有任何期待，中天2019年被撤照，理由是報導特定政治人物偏頗，但NCC自己的媒體監督報告顯示，當時報導前高雄市長韓國瑜比例最高的是三立，高達61.2％，最後被撤照的卻是中天，從那可起他就完全不信任NCC。後來陳耀祥還公開挺華視入主52台，卻看到華視前總經理莊豐嘉跟藍委對嗆，最後被藍綠一起拉下台，「主委你不覺得你眼睛有問題？」

陳學聖呼籲NCC委員中還有學術骨氣的人應該請辭，如果一個都不辭代表現在就是政治掛帥。他斷言，《鏡電視》因政治正確而起，董事長也會因為政治不正確而被換掉。