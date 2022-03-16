1名女網友在《爆廢公社》抱怨，自己的親戚發燒還到她家中作客，要求她去附近急診快篩還態度散漫，雖然最後結果是陰性，但還是讓原PO感到相當不快，貼文一出，引起網友們共鳴，「別理那些噁心的人，會傳染都是這些不自覺害的」、「保護自己也保護他人好嗎」、「多智障才會發燒還跑來跑去」。

原PO臉書社團《爆廢公社》發文，親戚是職業藥師，某日到她們家聊聊閒話家常，順便和原PO爸媽一起煮飯，在用餐時，不小心脫口自己前一天晚上發燒，令該網友全家嚇得趕緊拿體溫計來量，結果居然高達38.7度，請她去急診快篩，居然回說隔天診所上班再量。

該網友相當不解，為何親戚從事相關產業，不舒服不會量體溫或在家休息，雖然後來親戚快塞結果是陰性，但原PO還是呼籲大家：「親戚朋友來訪家中的話還是請他們量體溫再進來，否則對方一個隱瞞會嚇死人」。

網友們看完貼文後在底下暴怒留言：「這個真的是親戚嗎？以前有結怨過吧」、「別理那些噁心的人，會傳染都是這些不自覺的害的，叫他們注意點」、「多智障才會發燒還跑來跑去」、「我女兒腸胃發炎發燒到38.5度醫院立馬作PCR！保護自己也保護他人好嗎！原PO的做法是正確的」。

但也有網友呼籲，不少人搞錯重點，「不管是肺炎還是感冒，只要人已經不舒服了，就應該乖乖待在家休養不要亂跑！何況明知道自己已經發燒了，還跑到別人家作客吃飯！就算只是感冒，你好意思把感冒傳染給別人啊」。