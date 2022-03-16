2021年第四季台灣四大晶圓代工廠（台積電、聯電、力積電與世界先進）合計營收達190億美元，季增6％，也帶動全年合計營收突破680億美元，成長達26％。2022年第一季四大台廠營收表現將呈現淡季不淡，2022全年合計營收表現方面，基於各公司樂觀展望，若無其他變數干擾，DIGITIMES Research分析師陳澤嘉預期年增率可望再略高於2021年水準。

2021年第四季受惠5奈米產品放量出貨、台灣四大晶圓代工業者平均產能利用率突破100％，加上晶圓代工漲價效益，四家合計營收年增27％，也帶動全年營收再創高峰，即使在2020年高基期下，仍維持超過25％的高成長。

2021年台灣晶圓代工業約當8吋晶圓的平均銷售單價（ASP）漲幅達12.6％，加上產品組合改善，為營收成長帶來明顯效益。此外，業者因應強勁的代工需求，持續擴充產能，但全年各季產能利用率仍呈現逐季提升，帶動產出持續增加。

展望2022年，陳澤嘉預估第一季四大台廠合計營收可望受惠漲價效益呈現淡季不淡，突破200億美元，季增近7％；至於全年表現，晶片供需雖將逐漸平衡，但電源管理IC及車用晶片等需求仍伴隨5G手機與電動車滲透率提升而增加，客戶也以預付款或洽簽長期協議確保產能，同時避免疫情、地緣政治等因素對晶片供給帶來不確定性，台廠全年合計營收上看870億美元，年增約27％。