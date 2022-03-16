俄烏衝突膠著，呈現邊打邊談的態勢，中國人民大學歐盟研究中心主任王義桅表示，俄烏戰爭或將以烏克蘭最終被迫作為中立國家成為北約─俄羅斯的緩衝地帶而結束。這意味着歐亞的互聯互通將形成烏克蘭分界線，俄羅斯無法融入歐洲，轉而重點經營遠東，加大對華經濟倚重。

王義桅近日在「中美聚焦」網站上撰文指出，蘇聯解體30年，北約不僅沒有因為對手華約的解體而退出歷史舞台，反而不斷擴大，極限擠壓俄羅斯安全空間，導致俄羅斯以極端方式反彈。西方分析，普丁要告別蘇聯，回到俄羅斯帝國，他公開批評列寧的民族自治政策，反對將頓巴斯地區從俄羅斯轉讓給烏克蘭，就是明證。西方認為自己贏得冷戰，不尊重冷戰的失敗者俄羅斯，極度推進北約，擴大歐盟，不知適可而止，導致今天的烏克蘭悲劇。

王義桅還稱，目前看來，俄羅斯的目標是讓烏克蘭東西分裂，成為中立國和與北約間緩衝地帶。但在歐洲看來，回到1975年《赫爾辛基協議》「不可分割的安全」原則才是關鍵。對俄烏戰爭要看大是大非、大勢大局，而非就事論事、被輿論背後的資本帶偏。

他直言，在美國軍工集團推動下的北約東擴破壞歐洲安全架構與安全思維，烏克蘭悲劇不只是難民危機和歐洲大陸的分裂，最終受傷害的是烏克蘭人民和歐洲人民。中方由此主張歐洲安全最終由歐洲人解決，並同意「歐洲安全不應針對也不能繞開莫斯科」。

王義桅還說，令人不安的是，通過策畫烏克蘭戰爭搞垮俄羅斯，是用和平演變和軍備競賽搞垮蘇聯的冷戰延續。英國《金融時報》評論說，俄烏戰爭是一個關鍵的經濟轉折點，將產生許多持久後果。

他認為，西方對俄羅斯採用硬脫鉤方式，以搞垮俄羅斯，對中國則採用軟脫鉤方式，以打壓中國。美國前國家安全顧問布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）曾說，對西方而言，最危險的地緣政治格局將是出現「中國、俄羅斯也許還有伊朗參加的大聯盟」。這個聯盟將由北京領導，團結彼此的不是意識形態，而是對西方的不滿。布里辛斯基認為，美國需要同時在歐亞大陸兩端所有地區展示地緣戰略技巧，才能避免這一局面。

此外，王義桅也稱，俄烏衝突暴發後，國際社會對中國或施壓或指望，還擔心中國效仿俄羅斯，武力拿下台灣。實際上，俄羅斯的思維邏輯是空間的，正如俄羅斯國歌所唱，「從南方海洋到北極邊疆，到處是我們的森林和田野」。而中國的思維邏輯是時間的，是最自豪的5000年連續不斷的文明。