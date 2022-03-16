振興五倍券使用期限倒數，王品集團祭出「晚鳥」加碼，旗下三大品牌和牛涮、藝奇、西堤推出加碼活動，憑任一面額振興五倍券來全台門店，消費兩客套餐：和牛涮贈送日本頂級A5黑毛和牛一份、藝奇贈送海釣現流烤魚一份、西堤單客套餐免費升級為肉量1.5倍的重磅肉肉控，贈菜份數依套餐消費客數累贈，趕緊翻出你的五倍券、把握最後加碼，帶家人、朋友一起吃好吃滿。

不怕你晚到，怕你沒吃到！行政院於去年推出振興五倍券，財政部統計目前已有85％紙本券消費運用，尚有15％(約147億元)未使用，而五倍券使用期限只到4月底，和牛涮「晚鳥振興行動」正式Action!即日起至4月30日，憑政府振興5倍券(實體券)，內用消費兩客極上和牛或頂級和牛套餐，就免費招待日本頂級A5黑毛和牛一份，四客即招待兩份…以此類推、平假日皆可使用。

沒有五倍券的朋友別傷心，和牛涮再推-回「胃」日本活動，只要曬出你「一看就在日本」的照片，內用消費滿兩客極上和牛或頂級和牛套餐，於社群PO文、Hashtag來和牛涮吃日本A5和牛，同樣也可免費享受日本A5和牛一份，四客即招待兩份…以此類推、平假日皆可使用。不必到日本，來和牛涮也能和牛吃個痛快。

嶄新的藝奇日本料理岩板燒，發揮日料「鮮」的精神，主打「極炙鮮美、岩燒日料」，人氣商品-日本A5黑毛和牛經300度火山岩直火炙燒、脂味鮮美，每口都是難忘的美味。現在憑振興五倍券(不限面額)消費兩客套餐，即贈海釣現流烤魚乙份、消費四客贈兩份…依此類推，平假日皆適用，其他活動規範請依店內公告為主。

西堤則祭出平日憑振興券(不限面額)，到全台西堤牛排用餐消費兩客經典套餐，就幫您其中一客主餐免費升級重磅肉肉控鐵板牛排、肉量加乘1.5倍，西堤牛排幫您肚皮、荷包一起振興。(請於點餐時事先告知參與活動，其他規定請依店內公告為主)