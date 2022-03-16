台灣今年過年掀起一股「美輪明宏之亂」，傳聞將手機桌布換成日本歌手美輪明宏的照片就能帶財、帶好運，一名爸爸日前在臉書表示，熱潮過後他將美輪明宏桌布換成與老婆的合照，結果一周內狂噴1萬2300元，衰事不斷，把他嚇瘋。

原PO下廚10年沒被湯傷過，換掉美輪明宏桌布後竟然被燙到。(翻攝自 爆廢公社)

這名男網友日前在臉書社團「爆廢公社」發文，由於前陣子跟風把手機桌布換成美輪明宏，熱潮過後3月初他又改桌布，換成與老婆的合照，沒想到因此衰了一周，先是煮麵10年從沒被燙傷過，10日竟然被燙到，之後接孩子放學，休旅車發電機突然故障停在校門口，只好帶小孩走路回家，事後還噴了1萬2300元的維修費。

不僅如此，原PO還發生一連串的小衰事，讓他嚇到直呼太可怕，上網發文問「有沒有人也因為把美輪明宏換掉就變衰的？」對此，網友紛紛留言：「換上去的時候沒有感覺運氣變好，換下來的時候反而變倒楣了」、「我放了他的照片後，以前買樂透從來沒中半毛，這次中了1200元」、「還沒換，我的明宏一直堅持著」、「先去祭改再換掉才是正解」；還有人表示，「有沒有可能是原PO的照片帶賽？」、「我用他照片衰3天，直接換掉才沒事情」。