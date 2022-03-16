藝人謝和弦與莉婭（陳緗妮）結婚短短11個月，日前卻因為祈錦玥與謝和弦的曖昧簡訊被莉婭發現而宣布2人即將離婚，還引來前妻Keanna加入戰火。不料，事情還沒結束，謝和弦今（16）日突然在臉書粉絲團上PO文表示「我要當爸了」，讓粉絲們又驚又喜。

謝和弦1小時前突然在臉書粉絲團上，PO出一張他與大S的賽跑合成圖，並發文表示「噗好意思，我要當爸爸了，希望是女兒，哈們」。而圖片中他將自己的臉與大S的臉合成至兩個正在奔跑的人身上，第一張圖中大S奔跑在謝和弦後方，並寫著「結婚11個月又離婚」，第二張圖則是大S後來居上，寫著「離婚3個月又結婚」，第三張圖則是謝和弦以驚訝的表情看著跑向遠方的大S，疑似以圖片將他與大S的婚事進行速度比較。

網友看到後也紛紛留言「你真的很猛」、「恭喜扣哥」、「身分晉升了！要好好當父親的角色好好愛惜妻小」、「希望能回歸正常，給孩子做好榜樣」、「屁啦！真假」。而根據《ETtoday》的報導，稍早莉婭接受訪問時也證實了喜訊，開心表示「是2條線」，至於夫妻倆是否還會離婚，她則回應「小孩最大」沒有正面回應此事。

網友得知消息後，也紛紛湧入的莉婭粉絲團留言詢問「你們到底離婚沒，感覺還很恩愛」，莉婭則回覆「我什麼時候有說我不愛了嗎」間接證實她與謝和弦的真實關係，再度引發熱烈討論。