消防局第三大隊長簡慈彥指出，美福倉儲面積非常大，每層樓又有挑高，導致搶救困難。（陳夢茹攝）

桃園市長鄭文燦到美福倉儲視察。（陳夢茹攝）

美福倉儲高樓難搶救 加強型破壞桿今啟動拆牆

桃園市蘆竹區美福倉儲10日發生大火，消防局仍在殘火處理，今（16日）使用大鋼牙裝上加強型破壞桿，拆除6、7樓外牆，以利排煙降溫，預計今天可以將7樓層所有牆面全數拆除。另外，清運公司也已進駐現場，協助將建築廢棄物、損壞肉品運出。

桃園市長鄭文燦到美福倉儲視察，他表示，美福倉儲建物採超高強度設計，必須從外部攻堅拆除牆面後才能夠進行火場排煙、降溫，基本上目前5樓以下已安全，剩下6、7樓大型冷凍庫倉儲還須將外牆拆除，除了32米高的大鋼牙外，昨天組裝好的加強型破壞桿也已安裝上開始拆除作業，預計今天可以把7樓層的牆面全部拆除。

鄭文燦說，有幾項工作同步進行中，第1個3天前已請台電以臨時電的方式供應給附近4個工廠能繼續生產；第2個安排環保清運公司協助美福倉儲載運建築廢棄物及肉品清理，讓出入道路可以順暢；第3個市府會持續針對空汙、水汙做監測，確保附近社區安全。

談及美福倉儲火警搶救困難，消防局第三大隊長簡慈彥指出，美福倉儲面積非常大，每個樓地板面積都將近6000平方公尺，再加上每層樓都有挑高設計，後方冷凍庫更是每層挑高將近12公尺，而冷凍庫裡面又有很多最高約10米的貨架，才讓搶救過程如此困難，今天除了持續拆除外牆外，在安全的前提下，同仁也會做輪替進入搶救。

「美福倉儲的密閉性非常好！」簡慈彥坦言，由於美福倉儲用的建材跟外面牆板品質、材料都較好，因此建物密閉性非常高，以至於火警時所有的煙都蓄積在冷凍倉儲內。另外，7樓有16000公升的柴油儲槽，目前裡面還有8000公升的柴油，這部分已在周遭進行灑水降溫，有把它守下來，頂樓還有太陽能板，搶救時會有觸電風險。

簡慈彥說，消防局入室搶救原則以1名幹部、1名小隊長以上幹部帶同仁進入，每組將近3至4人，每次交班時指揮官都會分配工作，外圍也有安全管制員做安全評估，入室則有設置導光索、水袋及照明燈，遇到特殊的狀況就會喊撤退，以確保所有同仁入室的安全。

鄭文燦另提及，楊梅家樂福物流中心15日進行火場清理，空汙到達紫爆等級，教育局立刻協調仁美國中停課2天，楊梅家樂福物流中心火場清理已經清理完畢，楊梅家樂福與美福倉儲這2個物流中心火災都有造成空汙，環保局會給予裁罰。