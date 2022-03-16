針對俄羅斯入侵烏克蘭，北大西洋公約組織（NATO）傳今天將要求各成員國的軍事指揮官研擬計畫，規劃嚇阻俄羅斯的新方法，包括在東歐部署更多軍力與飛彈防禦系統等。

路透社報導，各國國防部長將在北約總部下達這項軍事建議。一個多星期後，美國總統拜登等北約領袖將於3月24日在布魯塞爾會面。

各國部長也將聽取烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）的意見。由於俄羅斯持續攻擊烏克蘭各大城市，並試圖拿下首都基輔（Kyiv），列茲尼科夫預料將請求北約各個會員國提供更多武器。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天說：「我們必須為這個新現實重新調整軍事態勢。各國部長將針對具體措施展開重要討論，長期且全面性地強化我們的安全。」

美英法在內的至少10個北約成員國已在歐洲東側部署更多軍力、船艦與戰機，並令更多官兵待命，但北約仍必須考量如何因應歐洲中期的新安全局勢。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍入侵烏克蘭，2月27日命俄羅斯核子部隊進入高度警戒狀態，3月13日發射的飛彈擊中緊鄰北約成員國波蘭邊界的烏西一處基地，一舉將攻勢推進到北約家門口。

美國已說那些飛彈來自俄羅斯，凸顯莫斯科有能力擊中北約的東歐成員國。美國也警告，如果俄羅斯在烏克蘭發動化學攻擊，莫斯科當局將嘗到苦果，但未具體闡明。

北約成立於1949年，目的是為了抗衡蘇聯的軍事威脅。北約沒有義務派兵協防烏克蘭，但有義務保衛其30個成員國。

然而，多位外交官員表示，北約希望避免直接講明他們的計畫，或講出可能啟動「第5條款」共同防禦承諾的話，稱「戰略模糊」也是對抗俄羅斯侵略的防禦手段。