303大停電殃及全台550萬戶，導致台電董座和總經理丟官，但之後各縣巿還是頻傳停電災情，一名男網友表示，最近停電的次數太頻繁，他統計3月至今，已有11次停電，再加上今日早上基隆停電，累計12次停電紀錄，貼文曝光網友分析發現，台南市及高雄市慘淪停電重災戶，半個月內各有4次和3次停電事故。

原PO昨（15）日於PTT八卦板指出，近日不斷有縣市傳出停電，他統整3月份停電的次數，發現3月以來，已有11天發生停電災情，再加上今日早上基隆安樂、中山區一帶停電，已有12次停電紀錄，「這半個月停電也發生得太頻繁了吧！有沒有八卦？」

根據他統計出的3月份停跳電事件分別為，3月1日竹科跳電，原因為竹科某廠商設備突然故障跳脫，造成鄰近變電所特高壓短暫壓降，但未造成用戶停電、3月2日台南永康因仁德配電變電所事故導致饋線跳脫，造成6576戶停電。

3月以來已有12次停電紀錄。（圖／中時新聞網 陳友齡製表）

3月3日全台大停電，因操作員未按斷路器SOP維護保養流程，引發高雄興達電廠設備短路，造成全台550萬戶大停電、3月5日台南永康因分歧線地下電纜故障，導致737戶停電，但才復電兩天，台南永康、東區又因永康鹽行配電變電所地下電纜故障，導致饋線跳脫，釀7511戶停電。

3月8日高雄岡山因保護電驛故障，導致主變壓器跳脫，約7692戶停電、3月11日桃園機場第二航廈電纜遭2工人破壞，導致停電，與台電無關、3月12日台南市中西區、北區、安平區南區及東區等路燈不亮，台電指出因運河變電所旁路燈控制開關發生故障；同日新北市汐止區、基隆市七堵區因線路變壓器故障，釀3980戶停電。

3月13日新北林口因配電線路故障，饋線跳脫，約1874戶停電；同日北市萬華因青年變電所設備潮濕，造成絕緣體不良，導致致分歧線路保護熔絲熔斷，約1000戶停電，南投也因線路設備故障，造成少部分用戶停電。

3月14日高雄燕巢因曳引車鋼板掉落撞壞電桿，導致2000戶停電、3月15日高雄市因鳥碰觸帶電設備造成礙子破裂停電，約2000戶停電，同日新北市中和因地下電纜故障，有2127戶停電，及今日基隆市安樂、中山區一帶，因兩條饋線路器跳脫，台電研判遭松鼠碰觸所致，總計7831戶停電。

貼文曝光，鄉民也加入討論，「每天停電，歸剛欸」、「台南跟高雄最慘欸！三不五時在停電」、「台南跟高雄人要儘速習慣這種生活」、「這個月還沒結束，別太早結論」、「3月還有一半唷」、「厲害了天天開獎，總有一天停到你」、「應該先整理哪個理由沒用過，可能會導致停電的動物列一列」、「大家有沒有發現，只要推託線路故障和人為疏失，就沒事了耶」。