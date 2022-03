俄羅斯今天宣布將退出歐洲理事會,這個決定結束了俄國在這個歐洲主要人權組織約25年的會籍,也開啟了莫斯科重新實施死刑之路,若是有關當局決定這麼做的話。

法新社報導,決定退出之後,意味著俄羅斯不再是歐洲人權公約(European Convention on Human Rights)簽署國,俄國公民也無法再能訴諸歐洲人權法院(European Court of Human Rights)。俄羅斯1996年加入歐洲理事會(Council of Europe)。

俄羅斯2月24日派遣成千上萬軍人入侵烏克蘭,隔天就遭歐洲理事會暫停成員資格。

歐洲理事會自3月14日起一連2天在法國史特拉斯堡(Strasbourg)召開國會議員大會(PACE),針對俄羅斯侵略烏克蘭嚴重違反人權一事展開討論,並投票決定去留。

今晚PACE宣布以216票同意、0票反對、3票棄權下通過議案,大會一致認為俄羅斯不能再留在組織中,這項表決結果待送歐洲理事會的決策單位部長委員會拍板定案後,將開除俄國會籍資格。

不過,俄羅斯已自行宣布將退出這個組織。俄羅斯外交部表示,退出歐洲理事會「不會影響俄羅斯公民的權利和自由」,並將「持續落實已經通過採用的歐洲人權公約,只要內容不牴觸俄國憲法」。

俄國外交部稱,歐洲理事會內部的歐洲聯盟(EU)和北大西洋公約組織(NATO)會員國已將這個機構轉變為「反俄政策的工具」。

歐洲理事會成立於1949年,包括俄國共有47個會員國,而大會史上從未開除過任何一個會員的會籍。

俄國這一步有一個前例:1969年希臘仍由軍政府統治時,曾為了避免會籍被拔而出走過,但軍政府跨台後又於1974年重返歐洲理事會。

不動用死刑是歐洲理事會會員的先決條件,俄羅斯前總統、現任國家安全會議副首長的麥維德夫(Dmitry Medvedev)曾呼籲,若俄國退出歐洲理事會,應恢復死刑制度。

麥維德夫先前表示,俄國會籍遭中止是「恢復多個重要措施來避免嚴重犯罪行為的契機,例如美國和中國現行都在使用的死刑」。

俄羅斯1996年起暫停使用死刑,但從未正式廢除。

莫斯科盟友白俄羅斯是唯一仍在動用死刑的歐洲國家,而白俄並非歐洲理事會會員國。

俄羅斯的退出,也將導致歐洲理事會會員少了約5億歐元(約新台幣159億元),也就是7%的年度預算。

但歐洲理事會秘書長布瑞克(Marija Pejcinovic Buric)這個月告訴法新社,她自多個會員國那邊收到「令人寬慰的」信號,包括法國和德國等都準備好確保這個組織的財政穩定性。(譯者:蔡佳敏/核稿:劉文瑜)1110316