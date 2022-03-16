民進黨立委許智傑及全國教育產業總工會今天揭露，高雄市某高職已婚男老師，6年前誘惑女學生發展不正常關係，學校未積極處理，結果該名老師今年又被女學生及家長舉報性平案件，校方仍消極以待，若高雄市教育局繼續縱容，未來將有學生再受害。

高雄市教育局專門委員李黛華回應，已請學校組成調查小組調查這位老師，小組委員全部都要是外聘，一旦真相釐清後，將依法處理，絕不寬貸。教育部國教署科長陳嬿妃則表示，已請高雄市教育局依法處理，並對當事學生輔導及提供相關救濟程序。

許智傑表示，高雄市某高職的男老師以暖男行象，製造機會與女學生單獨相處，還有多次不恰當的接觸行為，6年前就被舉發過，但學校疑似隱匿通報性平案件，並以「少女情懷總是詩」帶過，認為是女學生愛慕男老師，未詳細調查就結案。

最近，這位男老師故態復萌，又被女學生和家長舉辦性平案件，學校雖已將老師調離該班授課，但教評會並未做出暫時停聘的決議，雙方仍有接觸機會，學生感受到巨大壓力。

全教產秘書長劉亞平表示，這位老師不思潔身自愛，現在又騷擾學校女學生，6年前受害的那位女學生看不下去，因此具名檢舉，希望高雄市教育局能將這位狼師趕出校園。

根據這位女學生的自述，高一時情竇初開，此在一次機會中，她請男老師送她到捷運站，之後就展開了一段時間的溫馨接送情。不過後來情況變了，他們約會結束，要下車原本她以為只是抱抱而已，抱完後，他把副駕駛座的背椅壓下去強親她，親很久覺得要被吃掉那種親。

女學生進一步指出，高三期間，男老師去補習班上課前，會開車將她帶去人少的地方，在車上狂親狂抱，甚至跨坐在在他身上親吻的也有，但幸好她並沒有失身。

女學生回想這一段經歷很後悔，也認為男老師為人師表，卻對家庭不忠，對學生不義，且到現在都還不知檢討收斂，這種老師不應該繼續留在教學現場。

劉亞平指出，這位男老師不但對多位女學生有不當行為，而且還非法在補習班授課，他曾將老師在補習班上課的影片向高雄市教育局檢舉，最後卻未獲重視。因此對於此案繼續由學校調查、高雄市教育局來督導，他其實充滿不信任。