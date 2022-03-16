高雄中學今年4月1日將迎來創校百年校慶，當天將在衛武營國家藝術文化中心音樂廳，舉行「雄中百年校慶音樂會」，由雄中77級校友、身兼灣聲樂團音樂總監李哲藝統籌，集結歷屆雄中音樂班校友與在校生，共組百人管弦樂團演出，組成的最強校友團展現雄中人凝聚力，一起與現場聽眾分享雄中百年光榮。

16日舉行雄中百年校慶音樂會記者會，包括雄中校長莊福泰、雄中校友會會長劉仁義、灣聲樂團音樂總監李哲藝、雄中家長會長李政學、金曲獎得主張雅晴等人均出席參加。這次校慶百歲生日，高雄中學安排全日慶祝活動，從4月1日早上在雄中體育館的慶祝大會，到晚上7時30分在衛武營國家藝術文化中心音樂廳，舉行「雄中百年校慶音樂會」。

雄中校長莊福泰感性的說，雄中創校百年，所有雄中校友都有深度共識，雄中是一所全人教育為宗旨的學校，除了優異學術學習外，在體育、音樂、美術等課程都同等重視，提供學生深度文化涵養一直是雄中辦學重要目標，這次百年校慶音樂會正展現雄中歷屆校友的文化涵養。

雄中音樂班成立於民國75年，李哲藝笑說，當年就讀雄中3年，見證雄中音樂班成立的光榮，雄中40多年來培養的優秀音樂家，在台灣或國際樂壇都佔有一席之地，包含全球頂尖的紐約大都會歌劇院、芝加哥交響譽團、費城交響樂團都有雄中人足跡。

這次音樂會陣容包含金曲得主張雅晴、歐陽伶宜、李宜錦，重量級指揮莊文貞、張尹芳等人，將輪番上場演出校友蕭泰然、羅大佑、陳建騏、潘家琳、劉聖賢、曹銘倉、周久渝、林桂如、李哲藝、李哲音等「雄中人的歌」。音樂會最後的高潮，將安排最愛唱校歌的雄中人「校歌大合唱」，相信雄中百年校慶音樂會成為校友們難忘的藝文夜晚。