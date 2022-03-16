貨代業者捷迅（2643）董事會通過去年財報繳出三高成績單，營收50.67億元、年增36.88 %，稅後淨利2.91億元、年增36.54％，EPS為9.72元，創下自公開發行以來，營收、貨量、獲利三創新高記錄。

就營收組合來看，空運服務貢獻營收占比62％、年增18.98％，海運服務貢獻營收占比28％、年增130.08％。

捷迅表示，去年是航運物流業極具挑戰的一年，對公司來說也是蛻變成長的一年。雖然法人認為貨運承攬業是受惠疫情的高運價，才推升高營收高獲利，但過程中不斷考驗著經營團隊，藉由管理、因應市場、及時找尋解決方案、靈活運用集團資源調整步伐、並須擁有穩定充沛的經營資金、加上服務客戶的熱忱等各項條件，才能完成客戶交付的使命，連續15季EPS呈正成長。 展望今年，捷迅表示，將著重五面向，包括海外拓展，打造具競爭性的整合型且全方位物流平台，深化現有長期配合客戶的合作關係，也攜手國際級客戶群，擴大服務項目及航線，一同前進東南亞開拓新營運據點，已著手籌備。

在戰略結構部分，除了持續服務大量小眾（B2B）的企業型客戶外，也會積極拓展大眾小量（C2C、B2C）的終端客戶族群。強化客戶關係部分，大型電子業客戶群改變以往遴選合作廠商的條件，從前高度依賴國際外商的模式，將調整為以更靈活提供解決方案的廠商為首要條件，捷迅因此開展出更多航線合作，增加許多大型跨國企業青睞。

在建構供應商的部分，捷迅新增簽訂更多國際級的航空公司及船公司合約，為客戶解決艙位、多元路線等運輸方案。 捷迅指出，隨著疫情流感化，各出口地的製造工廠陸續恢復生產，下半年3C、電動車、及高端消費性電子領域等周邊產品需求將帶動拉貨潮，看旺今年物流供應鏈在各環節仍受限且缺乏下，整體運價及市況仍會維持高檔。