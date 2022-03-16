「綜藝大哥大」張菲和弟弟「小哥」費玉清當年一起主持節目《龍兄虎弟》風靡大街小巷，如今費玉清在2019年舉行告別演唱會後正式「封麥」，張菲近年也沒接新節目淡出演藝圈，兄弟倆在螢光幕前消失多年。好友蔡閨最近受訪，坦言之前很常跟小哥到花蓮探訪張菲，知道張菲過起閒雲野鶴的生活，過得很開心，偶爾會通電話更新近況，但小哥的近況她則不太清楚，

張菲和費玉清早年在姊姊費貞綾的帶領下進入演藝圈，姊弟三人各有一片天，費貞綾後來搶先一步淡出演藝圈，剃髮出家以法號恆述法師的身分過新生活，2020年恆述法師卻爆出因誤信信徒欠下4000萬債務，張菲和費玉清因先前已經替姊姊還了太多債，決心切割，三姊弟關係一度降到冰點，而恆述法師為了還債，宣布「螢幕還俗」，去年透露3人已經和解，「我給菲哥深情擁抱，還親了一下，他給我大紅包，我斜了一眼看見小哥，我們大擁抱，也是一個親吻，一切盡在不言中」。

張菲和費玉清淡出螢光幕多時。（圖／中時資料照片）

金曲台語歌王沈文程去年為演唱會彩排時透露跟張菲私下有聯繫，兩人因節目結緣，問是否會找張菲替演唱會站台？沈文程先是語出驚人地表示：「他在天上」，之後補充：「我是說...他在天上飛（指坐飛機），他在忙，我晚上會傳訊給他」，今年初更有消息指出，張菲已經將戶籍遷到「後山」花蓮，但他沒有真的就此決定離開演藝圈，還是在等待好節目、好企劃，只要有適合的邀約出現，張菲就有望重拾主持棒。

蔡閨透露和張菲、費玉清先前常連繫。（圖／中時資料照片）

據《自由時報》報導，蔡閨受訪表示認為費玉清是真正的歌手，他有封麥的權力，但蔡閨自認什麼都可以嘗試，也沒有說封麥的資格，問到小哥和張菲的現況，蔡閨說先前會和費玉清去花蓮找張菲玩，知道張菲一切都好，生活相當平安愜意，最近和小哥聯絡變少，反而不知道他在做什麼，至於恆述法師先前常跟她老公聯繫，曾分享有意挑戰做網路節目。