行政院去年推出振興五倍券來刺激內需消費，8大部會紛紛祭出加碼券來響應，立法院經濟委員會今邀請國發會主委龔明鑫報告業務概況並備質詢，有立委質疑國發會推出的「地方創生券」使用率僅9％，是8款加碼券中最低；龔明鑫首度鬆口表示，為鼓勵民眾假日多消費，現在不用券，來了就有回饋。

龔明鑫解釋，地方創生券使用店家多在偏鄉，當初設計是期望民眾假日多去戶外走走，鼓勵內需消費，自今年元旦起，民眾就善用地方創生券，統計截止於2月底，1億元的回饋額度已動用了2000多萬元；立委也調侃，國發會錢多到發不出去；龔明鑫則回應，若能有更多假日，使用的人數與回饋就會持續增加。

龔明鑫坦言，地方創生券的店家較少、地處偏鄉，為鼓勵民眾假日多消費，現在不用券，民眾來消費就有回饋；為了在假日或連續假期刺激國內觀光旅遊以及消費，國發會日前也宣布，地方創生券原定使用期限4月30日，將延長至6月底。

根據國發會統計顯示，地方創生加碼回饋活動自111年1月1日起推動，1月份消費總金額約3220萬元，2月份初步統計約3680萬，使用回饋額度約2100萬元，加計第一波抽獎消費金額，合計已帶動7600萬元民間消費。