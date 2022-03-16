星座運勢網站「星座巫師」分析，獅子座、水瓶座、天蠍座把尊嚴看得比生命還重要，他們能吃得苦中苦，眉頭都不會皺一下，但絕不允許受到他人輕視。

▍1.獅子座

獅子座自尊心很強，他們受委屈可以忍，吃苦也可以忍，唯獨受不了被瞧不起，他們努力增強實力，想讓自己看起來更耀眼，就是要當團體中最受矚目的人。獅子座很愛面子，會拚盡全力守護尊嚴，對他們來說無論多有錢、多光鮮亮麗，沒有尊嚴的人是最可悲的，因此什麼都能忍耐，唯獨受不了尊嚴被踐踏。

▍2.水瓶座

水瓶座在朋友面前沒什麼形象，因為他們不太會跟熟人計較，不過在職場上或是正式場合，他們骨子裡其實很在乎尊嚴，工作無論再辛苦都沒關係，咬牙就能撐過去，唯獨不能接受有人小看他們的能力。如果水瓶座被輕視，會展現出不容侵犯的高雅氣質，散發出傲氣和威嚴，讓不知好歹的人立刻感到畏懼，不需出手就讓人打退堂鼓。

▍3.天蠍座

天蠍座非常有自信，他們不允許自己活得平庸，一生中不斷追求進步，無論遇到什麼突發狀況，都能維持冷靜，用最有效率的方式迅速解決。天蠍座在任何領域都能展現出高明的手段，就是因為他們相信自己的能力，不允許任何人擺出質疑的態度，把尊嚴視為最重要的部分，因此他們往往能從人群中脫穎而出，闖出一番成績。