桃園國際機場第2航廈3月11日發生大停電，影響機場運作，追查發現2名工人利用油壓剪偷剪電纜釀禍，今被立委批評太誇張，國門竟如此容易被破壞。桃機公司董事長林國顯表示，將朝系統強化、人員安檢、公共區域保安加強3方面改善，至於對廠商的求償，損失金額還未估算出來。

立法院交通委員會今邀請交通部長王國材進行專題報告，多名立委則關注桃機大停電問題。立委洪孟楷質疑，機場臨時工竟可以進出要地，人員身分查驗是否有漏洞？

立委李昆澤也批評，涉案2名工人，其中1人是保外就醫，廠商怎會雇用這種背景的人？此外，光靠一把油壓剪偷高壓電纜，情節讓人難以置信，桃機每年2.8億元的保安系統經費花到哪去了？

交通部長王國材表示，桃機各承攬廠商很多，當天的工人穿背心、戴安全帽，看起來像工作人員，桃機未來在身份辨識上要加強。此外，該區域雖然不是管制區，但有人偷剪電纜未被察覺，這部分必須要去加強，他會再與桃機一起嚴肅的面對。

林國顯則回應，目前還沒向廠商提賠償，因為受損金額還在估算中，桃機的電纜線約長400公里，會分幾年先換200公里，2023年會全部換完。

林說，桃機變電站，目前有桃機一，還有正在蓋的桃機東與桃機西，3個變電站未來可以互援。針對此停電事件的改善，會從強化、人員安檢、公共區域保安等3方面加強。