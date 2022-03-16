每個人都有不同的性格特點，有他的特長，當然也會有缺點，而有些缺點可能嚴重到別人沒辦法忽視，但性格其實是會隨著年齡、環境而產生變化的，不一定天生就是如此。但我們可以如何避開他人的「地雷區」呢?先來看看你的星座哪裡最讓人凍未條吧!

雙魚座有時很摳門(圖/觸mii)

1.雙魚座:惜財如命

雙魚有時會非常「惜金」，講難聽一點的話就是「摳門」，跟朋友出去時可能不願意主動掏錢，但若是牽扯到利害關係，像是討好上司時，他的錢包可是拿得比誰還快!

天蠍要情人不要朋友(圖/觸mii)

2.天蠍座:重色輕友

天蠍平時充滿神秘感，私下朋友不多，一旦談起戀愛，便覺得身邊的朋友會打擾他，因此愛情中的他們會在朋友圈中神隱，等到他再出現時，你就知道他失戀了。

處女太愛碎碎念(圖/觸mii)

3.處女座:囉哩囉嗦

處女無論思考或做事總是異常認真，很多的事情會熱心地去指導、幫忙別人，但有的時候會因為自己的要求太完美，而給別人留下了碎碎念達人的印象!

獅子有情感潔癖(圖/觸mii)

4.獅子座:潔癖心理

獅子的潔癖存在於關係之中，假如他不是很確定對方是怎麼樣的人，或是不確定要不要跟對方做朋友時，他會與對方保持著禮貌的距離，但當他認同對方後又會非常熱情。

水瓶常被戲稱外星人(圖/觸mii)

5.水瓶座:捉摸不透

水瓶表面上給人好相處的感覺，可是實際上沒有人真正了解他心裡在想什麼，私底下的他其實波濤洶湧，但又喜歡追求神秘感，所以心底不容易被摸透。

巨蟹情緒化嚴重(圖/觸mii)

6.巨蟹座:情緒問題

巨蟹除了愛家還有另一特點，就是情緒起伏大，平時他是很有人情味又很樂意付出的，但如果踩到他的地雷，他可是會翻臉不認人的。

以上6個星座「討人厭」的特質，你也認同嗎?雖然他們有些點真的很讓人受不了，但其實人都各有優缺，如果能找到願意包容的人，那就不必太過在意這些了!