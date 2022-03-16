有關中國事先知道俄國將入侵烏克蘭等傳聞不絕於耳。中國駐美國大使秦剛15日在華盛頓郵報投書稱，中國有6000餘名僑民在烏，北京若知道這迫在眉睫的危機，將盡其所能阻止發生。

華盛頓郵報（The Washington Post）當地時間15日刊登秦剛的投書。秦剛在文中指，許多美國民眾嘗試理解中國對烏克蘭危機的立場，他想藉此說明並破解誤會及謠言。

他說，有關中國事先知道俄國的「軍事行動」、要求俄方延後至北京冬奧後發動，和近期俄國向中國尋求軍事援助等傳言，都「純屬假消息」。

秦剛指，中國在烏克蘭有6000餘名僑民；中國同時是俄烏兩國最大的貿易夥伴，和全球最大的原油及天然氣進口國。「俄烏衝突對中國沒有好處。如果中國知道這迫在眉睫的危機，我們會竭盡所能阻止發生。」

他又指，一些美國官員「威脅中國實體及企業」的言論令人難以接受，戰爭和制裁都不能帶來和平。「對中國公司揮舞制裁大棒，同時又向中國尋求支持合作，是行不通的。」

秦剛也談到台灣議題，宣稱烏克蘭和台灣「完全不同」，前者是主權國家，後者是「中國領土不可分割的一部分」，屬「中國內政」。他重申中國致力於「和平統一」，但也保留所有遏制台獨的選項，盼美國認真遵守「一中原則」。

秦剛指，歐洲長久的和平穩定依賴於「安全不可分割原則」。必須有一個平衡、有效和永續的歐洲安全框架。目前當務之急是促成停火保護平民。中國將以實際行動協調促成長久和平，並準備好盡其所能，及和各方合作。「我們最終的目標是終止戰爭，協助區域及全球穩定」。

烏克蘭戰爭爆發後，紐約時報（The New York Times）曾報導稱，美國官員自去年底起曾數度和秦剛等中國外交高層會面，盼中國阻止俄羅斯入侵烏克蘭，但遭拒。

近期美國有線電視新聞網（CNN）再引述美方官員稱，中國對提供俄侵烏所需的軍事和財政援助持開放態度。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）14日會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪時，向後者表示，一旦中國支持俄羅斯，將面臨「潛在影響和後果」。（編輯：沈朋達/吳柏緯）1110316