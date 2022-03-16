行政院長蘇貞昌日前在立法院接受質詢「對女性的觀感是什麼」時，引用了一首贊美女性的詩，後來被發現出自大陸電視劇《走向共和》。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（16日）回應，有些人口口聲聲高喊「去中國化」，私下卻很誠實地追求中華傳統文化的浸潤，是不是有點人格分裂？

民進黨籍立委林宜瑾在3月8日婦女節當天質詢蘇貞昌，「對女性的觀感是什麼」，蘇貞昌回答時唸了一首詩：「女人是平凡的，月朗星稀，是多少女人用晨炊，點燃了新的一天，把零零碎碎，縫補成美麗。」結果這段話是出自大陸電視劇《走向共和》裡面的一段台詞。

大陸國台辦今天（16日）上午舉行例行記者會，本報記者提問，雖然蘇貞昌是大陸國台辦認證的「頑固台獨份子」，但他同時也熱愛追看大陸的主旋律連續劇，請問發言人對此有何評論？有考慮將他從台獨份子的名單上除名嗎？

朱鳳蓮回應，從媒體報導上來看，蘇貞昌講過好幾部大陸電視劇了，包括《延禧攻略》、《走向共和》都在其中。她還可以再推薦幾部，像是《覺醒年代》、《人世間》、《正陽門下》、《山海情》等，都挺好看，都是很好的教育和啟發。

朱鳳蓮強調，兩岸血脈相連，文化相通，這是刻在基因裡的，去不掉的。有些人口口聲聲高喊「去中國化」，私下卻很誠實地追求中華傳統文化的浸潤，是不是有點人格分裂？這也充分說明搞「台獨」行不通。

此外，蘇貞昌日前在立法院被國民黨立委蔣萬安質詢限電問題時，稱蔣萬安祖父也沒有實現當年反攻大陸的承諾，蘇並稱「當年曾當兩年兵，要第一個踏上中國大陸解救同胞」。大陸民眾看到新聞後，都很驚訝他年輕時有過這種想法。

朱鳳蓮表示，用這種方式回應如何處理台灣大停電問題，只能說明民進黨的政治人物指鹿為馬的本事一流，漠視民眾利益的心態暴露無遺。奉勸他不要轉移焦點，更不要自我吹噓。