工業電腦廠樺漢（6414）旗下S&T AG去年遭放空機構Viceroy狙擊，公司為此大動作澄清，並由第三方獨立會計師Deloitte進行調查，最新鑑識報告結果出爐，證實放空機構對其指控屬不實陳述，或是不具法律及財報任何影響性，消息一出，激勵S&T股價上漲7.22％。

樺漢持有S&T股權27.59％，去年底因遭到放空機構Viceroy Research出具報告，指稱其子公司有詐欺、財報不實等疑慮，一度造成S&T股價跳水三成，母公司樺漢也受牽連。

樺漢先前為澄清市場疑慮，曾發布長達10頁的聲明反擊，駁斥相關內容指控不正確，不然就是與S&T無關，或是指在過去10年以上、無關緊要的事件，並聘請第三方獨立機構進行查核，如今鑑識報告出爐，指稱禿鷹為不實指控，預期將進一步化解市場疑慮。

樺漢表示，子公司S&T AG就放空機構Viceroy除了於2021年12月予以一一澄清外，另聘請第3方獨立會計師Deloitte進行調查，在其出具鑑識報告中證實，放空機構Viceroy對S&T AG的指控實屬不實陳述，或是不具法律及財報任何影響性。其中，僅指出S&T AG在2017年財報有一項關於funworld gmbh的附註不完整，但不影響S&T AG個體或合併財報表達。

樺漢子公司S&T去年度財務報告預計將於3月21日公告，另公司在22日召開法說會，可望進一步說明後續事件發展及最新營運展望。

樺漢指出，自去年第四季與Goolge Cloud成為合作伙伴後，樺漢積極發展雲地整合與Google進階雲端解決方案服務，持續挹注樺漢個體未來獲利，瞄準平台式服務，加速實現雲地整合。並將技術應用於智慧製造、城市、金融等十大領域，推動「工業元宇宙」生態系成型，整合合作夥伴協助更多不同產業市客戶，全力搶占更高市占率，持續向IPC 3.0新紀元邁進。