大陸國台辦16日舉行記者會，針對3月17日是「農林22條措施」發佈實施將滿1周年的具體成果上，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，取得包含幫助台企享受補貼、補助、貼息等超過1億元（人民幣，下同）、開拓內需市場取得新進展等4大成果，同時今年中央一號文件部署全面推進鄉村振興重點工作，也將持續落實落細「農林22條措施」，為台胞台企參與大陸鄉村振興和農林業高品質發展創造更好條件。

具體成果上，朱鳳蓮表示首先是讓台胞台企獲得更多資金支持和融資便利。統計去年各地台企享受補貼、補助、貼息等超過1億元；福建省涉台農業園區內的台資農業企業獲得貼息資金支持，貼息後貸款利率平均降至1％左右。

另外像是浙江省農信聯社專門推出台胞台商專屬的「台融卡」產品，授信額度最高可達100萬元，目前已發出2300多張，授信總額超過6000萬元。

第二項成果則是讓台胞台企參與大陸鄉村振興戰略取得新進展。北京台商借助「農林22條措施」利多政策，搭上京津冀協同發展快車，在河北阜平建立水產養殖與飼料種植結合項目，2021年銷售收入大幅增長，解決了300多名農村勞動力就業。也有台商在上海通過土地流轉取得200畝土地，投資建立開心農場，成為當地網紅民宿。

第三是開拓內需市場取得新進展，除透過參與台博會、茶博會等各類展銷活動，江蘇通過舉辦農業及食品加工業聯盟對接活動，幫助當地台企成功在55家商超上架產品，在北京、上海等主要城市開闢新的銷售網站。

此外，台胞台企也在研發創新方面獲得更多支持。上海台企的技術（產品）成功列入水利先進實用技術重點推廣指導目錄；福建展開茶葉種植低溫指數特色農業保險試點，對自主研發獲得「植物新品種權」給予補助，給予台創園、產業園台企、台農專項授信支持。