倫敦證券交易所表示，已與數位民間資產平台Floww合作，將進軍專為未上市企業籌資的市場。

Floww讓投資者可以監看與追蹤未上市企業的投資情況。目前該平台已有7千家未上市企業的資料與70家創投公司。

英國在退出歐盟後，為確保倫敦在金融市場的重要地位，正積極對資本市場進行改革。它除了鬆綁企業上市規定，企圖招攬更多科技公司到此交易，還將目標鎖定在未上市企業，讓它們可以更容易籌得資金，並且吸引更多散戶前來投資。