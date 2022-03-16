倫敦證交所與Floww合作 進軍未上市企業籌資市場 11:432022/03/16 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 倫敦證券交易所表示，已與數位民間資產平台Floww合作，將進軍專為未上市企業籌資的市場。 Floww讓投資者可以監看與追蹤未上市企業的投資情況。目前該平台已有7千家未上市企業的資料與70家創投公司。 英國在退出歐盟後，為確保倫敦在金融市場的重要地位，正積極對資本市場進行改革。它除了鬆綁企業上市規定，企圖招攬更多科技公司到此交易，還將目標鎖定在未上市企業，讓它們可以更容易籌得資金，並且吸引更多散戶前來投資。 聚焦半導體、新能源 陸企爭設產業併購基金 憂監管不確定性 在中美企 擴大投資意願低 #Floww #未上市 #企業籌資 #上市企業 #倫敦證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Grab上市後首次業績慘澹 股價一瀉千里 21:112022/03/04 財經 台灣權王－盤勢震盪 權證多空靈活操作 04:102022/02/19 產業特刊 百貨業復甦 三月業績看旺 04:102022/03/08 產業．科技 企業獲利讚 印股多頭未歇 04:102022/02/24 投資理財 累計金額達763.61億元 投信挺台股 連27買創紀錄 04:102022/03/11 財經要聞 觀念平台－上市櫃公司永續發展路徑及優先行動建議 04:102022/03/07 專題周報 產經解析－俄烏戰爭 對資本市場的影響 04:102022/03/06 產業特刊 《國際經濟》5個月新低 日2月製造業PMI縮至52.7 11:082022/03/01 財經 皇廣 助鑄造業邁向智慧製造 04:102022/02/21 產業特刊 證交所4日審議北極星藥業-KY上市案 18:112022/03/02 財經 股市改革邁大步 全面實行註冊制 04:102022/03/06 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。