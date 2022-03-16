新藥研發公司太景*-KY（4157）董事會通過110年財報。伴隨營運利基發揮，去年營運轉虧為盈，全年營收12億9,452.2萬元，營業毛利12.82億元，稅後淨利7.76億元，EPS 1.08元，比去年同期每股淨損0.56元，大幅提振。

展望今年，太景董事長暨執行長黃國龍表示，「TG-1000二期臨床正在進行數據錄入，尚待鎖庫、解盲及統計分析。」至於TG-1000的海外市場開發，估計在二期臨床完成後會較為明朗。

黃國龍說，甫獲中央健保署健保核價的太捷信靜脈輸液，正式加入台灣市場銷售行列。銷售策略主要在拓展進藥的醫院家數，目前已有北醫、新光、高榮、萬芳、雙和醫院等5家醫院完成進藥程序；明年的目標則轉向主攻提升銷量。

太景去（110）年獲利來源主要為中國大陸浙江醫藥的簽約金及里程碑款，當年累計營收12.95億元，年增率5426.9％，為公司後續研發工作挹注充裕的營運資金。期間，流感新藥TG-1000二期臨床試驗及全新抗生素的各項臨床前試驗則是主要研發費用項目。

太景指出，在全新強效廣效型抗生素研發計畫方面，研發團隊今年將展開申請臨床試驗許可（IND）前的GLP試驗。太景將化合物送往美國進行臨床菌株藥物活性測試的結果十分理想；研發人員從綠膿桿菌、鮑氏不動桿菌（AB菌）、金黃色葡萄球菌、糞腸球菌屬等各類細菌中挑選出具多重抗藥性、培南類抗藥性的上千株菌株，試驗結果顯示，全新抗生素對革蘭氏陽性菌及陰性菌皆有抑制效果，尤其對具抗藥性的AB菌效果特別顯著，極具成為新一代對抗細菌抗藥性危機生力軍之潛力。