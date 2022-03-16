郭富城嬌妻、大陸網紅方媛(Moka)，擁有混血兒般的精緻臉龐與高挑修長好身材，在成為人妻之前已在網路上擁有高人氣，顏值不輸在線女星，她也因此經常被質疑整形，近日她在抖音帳號上分享一張學生時期的青澀照，充滿初戀感的清秀臉龐，讓網友驚艷不已，也間接證明方媛的美貌是全天然，從小美到大。

網紅出身的方媛擄獲天王的心，2015年郭富城突然在微博貼出情侶牽手照，過去從不認愛的他，為了方媛大方公開戀情，女方小了他整整22歲，2年後，郭富城打破不婚原則，迎娶方媛進門，老婆也很快圓了天王當爸的夢想，甚至讓他「三年抱兩」，生下兩個如洋娃娃般精緻的女兒Chantelle、Charlotte，郭富城在51歲趕進度成人夫與人父。

方媛分享國中時期的照片，眉目清秀而精緻，讓網友一秒暈船直喊戀愛了。(翻攝自方媛抖音)

婚後方媛雖大幅減少模特兒工作，但仍經常透過社群，分享家庭生活、保養撇步等，善用資源讓自己常保美麗，日前她在抖音曬出國中時期的舊照，照片是復古的咖啡色調，方媛笑說拍這張照片時之所以皺著眉，是因為上課到一半，被老師叫出去拍證件照，當時太陽很大，才會露出這樣的表情「作業還沒寫好的樣子」。

照片中的方媛留著一頭長髮，整齊地綁成兩個馬尾辮，額前留了點旁分小瀏海，露出一張小巧瓜子臉，五官精緻秀麗、鼻樑高挺，已有著濃厚的歐美混血兒味道，讓網友們看了怦然心動大暈船，直呼學生時期的方媛有張初戀臉龐，激讚「確實沒整」、「鼻子太優秀了」、「以前就很漂亮，沒整容」。