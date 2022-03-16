過去遭民眾詬病人行道竟然在馬路中間，要使用人行道還要穿越馬路到中間，使用路恐怕不高，但如今因風鈴木成為熱門打卡景點，也讓過去紛擾隨之煙消雲散。(吳建輝攝)

由於福岡路2側皆為單行道，且禁止路邊停車，因此建議民眾可以把車停在華陽路上，再步行過去賞花，避免影響交通。(吳建輝攝)

南投縣南投市福岡路水圳兩旁種植整排的風鈴木，其他地方風鈴木多半只有一種顏色，但福岡路水圳兩側有洋紅與黃金紅黃雙色風鈴木，民眾能夠紅黃雙色一次滿足，但由於福岡路2側皆為單行道，且禁止路邊停車，因此建議民眾可以把車停在華陽路上，再步行過去賞花，避免影響交通。

福岡路是南投市區通往交流道的必經之路，2015年在路中間規劃設置兼具休閒與分隔島功能的人行道，以水圳兩旁作為分線，但過去遭民眾詬病人行道竟然在馬路中間，要使用人行道還要穿越馬路到中間，使用路恐怕不高，但如今因風鈴木成為熱門打卡景點，也讓過去紛擾隨之煙消雲散。

專程來拍照的民眾就表示，福岡路是他每天上班開車必經路程，綻放的風鈴木讓他短暫忘卻上班的壓力與煩惱，但因為太過美麗，偶爾不小心會分心，因此趁著空檔到現場一次拍個夠，真的相當美麗，當地民眾也說，現在人行道變成附近居民午後散步的好去處，在喧囂的車陣中，站在人行道上，宛如世界都暫停一樣。

南投縣政府表示，福岡路是連接市區與國道必經之路，全長約800公尺，總路寬28公尺，民眾可以沿著水圳漫步一圈，雙花色算是絕無僅有，也呼籲要前往賞花的民眾要遵守交通號誌，避免臨停紅線影響交通，也可能因此遭警方開罰。