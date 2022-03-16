警方在現場查獲第3級毒品愷他命26包（毛重81公克）、毒品咖啡包2050包（毛重9244.5公克）。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中警方查獲暱稱「寶可夢」販毒集團，在中部地區販毒牟利，並吸收計程車司機擔任「小蜜蜂」運毒，警方去年11月前往彰化逮捕24歲張姓男子，在其行李箱起獲2千包毒，張落網時相當冷靜，辯稱毒品是自用，台中檢方偵結後，依違反毒品危害防制條例第4條罪嫌起訴。

警方指出，張嫌原本被警方逮捕時還堅稱毒品是自己個人要使用，直到警方在其屋內搜索時意外發現2個行李箱，一打開竟分別倒出上2千包毒咖啡，才改口坦承與同為24歲的陳姓友人加入販毒集團負責保管及分裝毒品，並以行李箱盛裝毒品以利隨時搬運及變更藏匿處所。

台中市刑大偵四隊指出，暱稱「寶可夢」販毒集團組織化，張姓主嫌擔任毒品倉庫負責人，毒品一律集中保管，陳姓共犯則是控機掌控訊息，負責接收叫貨及指派發貨，另43歲顏姓、45歲唐姓男子共犯皆擔任「運毒小蜜蜂」，2人都是計程車司機。

警方指出，顏姓共犯及唐姓共犯，本業為計程車司機，則自去年中疫情嚴峻時期，本業收入銳減，於是開始加入「運毒小蜜蜂」行業，透過駕駛營業用自小客車作為掩護，協助販毒集團運毒品。

警方在現場查獲第3級毒品愷他命26包（毛重81公克）、毒品咖啡包2050包（毛重9244.5公克）、點鈔機及工作手機，另發現許多毒品包裝袋、電子磅秤、藥鏟及封口機等分裝工具，儼然是一個小型毒品分裝場。

★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！