停電缺電從民生問題燒進立院，藍要政院承諾1年不跳電，上演藍綠爭鋒相對。再加上4月電費可能調漲，停電又漲電費實在令人難以接受。

303全台大停電以來，台灣幾乎每天都在停電，4日至7日台南永康6天停5次、7000戶受影響，8日高雄岡山7600戶停電，12日新北汐止3980戶停電，13日新北林口1800戶、台北萬華1100戶停電，15日新北中和2127戶、高雄大社、燕巢2000戶停電。

名嘴朱學恆昨(16)在臉書整理全台停電地圖，指拼死命作圖還是趕不上停電速度，從地點看起來跟哪黨執政並無關聯，可能都要怪小動物自殺潮，果然就漏了凌晨基隆又有近8千戶跳電，讓我們譴責那一名屍體焦黑的第五縱隊中共同路松鼠。

台北市議員王鴻薇質疑2000戶停電元凶抓到了，不是缺電，是小小鳥？繼303大停電後，全台大大小小的跳電災情不斷，動物、椅子、油壓剪，什麼都可以讓我們無電可用。

王鴻薇表示，2017年至今大大小小人為疏失造成的停電、斷電至少8次，影響高達上千萬戶，經濟損失不可計數，政府放任這些事情發生，已經到了匪夷所思的地步，王美花部長一年不停電的承諾，彷彿就是笑話，一隻小小鳥就讓它破功了。

經濟部能源局提拱省電節能撇步，根據統計，待機電力約占家庭用電的7.4%，外出及長時間不使用時，可將電器開關切掉或拔掉插頭；省電是指發出相同光束所需電力的差，發光效率是指每瓦發出的光束，越高越省電；開燈啟動瞬間耗電量約0.000028～0.000224度，相當於連續點燈2至16秒的電量，一般而言，關燈離開時間均超過3分鐘，因此隨手關燈確有節約能源的效果。