消防人員將蔡男吊掛救起。（民眾提供）

新北市汐止區江北二橋今（16）日上午發生民眾落橋意外，21歲蔡姓男子坐在橋上護欄看人釣魚時，不慎跌落約9公尺深的河堤草坡，經吊掛救起送醫，所幸僅受輕傷。

今天上午9時許，蔡男坐在橋上護欄觀看他人釣魚，不慎從高約9公尺的橋上跌落河堤邊坡，路人見狀立即向警消報案，消防人員到場搶救，於9時30分許以吊掛方式將蔡男救起，蔡男意識清醒，稱腰部疼痛，隨後已送往內湖三軍總醫院救治。