坐橋上護欄看人釣魚 新北男跌落9公尺邊坡輕傷 12:062022/03/16 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防人員將蔡男吊掛救起。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防人員將蔡男吊掛救起。（民眾提供） 新北市汐止區江北二橋今（16）日上午發生民眾落橋意外，21歲蔡姓男子坐在橋上護欄看人釣魚時，不慎跌落約9公尺深的河堤草坡，經吊掛救起送醫，所幸僅受輕傷。 今天上午9時許，蔡男坐在橋上護欄觀看他人釣魚，不慎從高約9公尺的橋上跌落河堤邊坡，路人見狀立即向警消報案，消防人員到場搶救，於9時30分許以吊掛方式將蔡男救起，蔡男意識清醒，稱腰部疼痛，隨後已送往內湖三軍總醫院救治。 不爽學校心理師 科大生竟冒她名「援交約砲」 烏克蘭母子3人橋上遭砲擊亡 夫悲喊：如恐怖電影 #橋上 #釣魚 #吊掛 #蔡男 #輕傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 派錯直升機害死士官長 空勤總隊判賠千萬 04:102022/02/24 社會新聞 苗栗耆老勸要拜拜 劇組婉拒就傳意外 04:102022/03/12 社會新聞 奇蹟！台64快速道自撞翻車 男子跳10樓高架橋躲酒測僅輕傷 08:532022/03/11 社會 海巡士官長救人殉職 空勤總隊「派錯機又誤判」要賠1319萬 12:002022/02/23 社會 偷拍女同事私密對話 法官遭撤職 04:102022/03/03 社會新聞 兩派人馬為5萬元砸車 7人街頭鬥狠遭逮 19:222022/03/13 社會 一果中繼市場工程事故 吊車「翻車」卡屋頂4.5小時 16:272022/02/26 社會 國道3號車禍 男回頭撿手機被撞死 04:102022/03/07 社會新聞 捕獲3條鯊魚都只剩頭 漁民急開回岸邊：兇手更大尾 16:062022/02/24 搜奇 後龍國三4車追撞事故 駕駛脫困返回「撿手機」遭後車撞上慘死 15:472022/03/06 社會 晨運發現橋邊有拖鞋 他走近一看嚇瘋...有人吊在橋上 11:182022/03/14 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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