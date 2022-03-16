監察院今天公布最新一期廉政專刊，政壇夫妻檔國安會祕書長顧立雄與經濟部長王美花，擁有1.38億的土地與建物，存款1248萬元，兩人善於投資，有10張價值1821萬餘元的保險，而內政部長徐國勇注重理財，有41張價值5102萬餘元的保險，另外，被點名參選新竹市長的行政院政委羅秉成，則在新竹有土地1筆、建物3筆，存款3208萬餘元。

政壇夫妻國安會祕書長顧立雄與經濟部長王美花，兩人共同持有於2017年5月1日買賣取得，位於台北市北投區的土地1筆、建物4筆，取得價額為1億3800萬元，存款為1248萬4017元，相較1年前申報，多出164萬餘元，有價證券包含未上市櫃股票太電及基金受益憑證，價值高達252萬8059元。

值得注意的是，顧立雄頗有藝術涵養，收藏了7福畫作，還有2隻手錶，其中1隻要價110萬元，王美花則有1只手鐲、2隻手錶，而兩人休閒愛打高爾夫球，皆有桃園球場高爾夫球證，上述字畫、珠寶等價值約為576萬元。

此外，顧立雄與王美花共有10張儲蓄型、投資型壽險，合計價值1821萬8701元，顧立雄另借貸99萬給朋友，背負87萬8555元債務。信託方面，王美花有3筆土地、2筆建物，坐落於台北市文山區。

駐日代表謝長廷財產申報土地5筆、建物5筆，位於高雄、宜蘭，他持有15萬5千元美元、60萬元日圓，折合台幣約435萬8115元，存款3340萬7126元。

另外，謝長廷有陽信商銀1849股、台開4857股，太太游芳枝有中信461股，價值為7萬1670元，兩人有5張價值約657萬餘元的儲蓄型、投資型壽險，以及500萬1367元購置不動產的債務，謝長廷另投資500萬給長惠投資公司。

有趣的是，謝長廷自創的流體太極也入列，他還有黃金存摺、2筆著作權、7件水晶、螢火石、、鰲魚雕刻，價值約208萬4千元。此外，謝長廷夫婦信託5筆土地、3筆建物，位於台北市中正區、中山區、新北市石門區。

被點名參選新竹市長的行政院政委羅秉成，申報在新竹市的土地1筆、建物3筆，存款3208萬6573元，相較1年前，增加1129萬餘元，有價證券有富蘭克林坦伯頓世界基金美元4090.187單位，與太太共有6張價值1396萬餘元的儲蓄型壽險，並無任何債權、債務、事業投資，新增2筆嘉義土地信託。

引人注目的是，內政部長徐國勇與太太張錫月在台北共有土地4筆、建物4筆，存款1420萬9202元，兩人十分喜愛投資，共有41張儲蓄型、投資型壽險，價值相當驚人，高達5102萬7016元，無任何債權、債務、事業投資。