全球股市第一季表現普遍欠佳，印度股市自逾6萬點高點回落，今年以來指數跌幅不到5％，相對全球風險性資產表現平穩，根據印度溫度計指數來看，目前最新數據為116.3，隨股市自高點回檔來到「股債平衡配置」區，代表股市加碼時機浮現。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度股市今年表現雖然不似去年強勁，但跌幅也明顯較輕微。從全球所關注的通膨議題來看，印度央行（RBI）預估2022財年通膨率平均約4.9％，可望逐季走低，升息時間點可能自第二季後才開始，另相較於其餘市場升息可能5～7次，印度可能僅有2～4次的利率變動。

林庭樟分析，印度通膨數據穩定，有助於更多寬鬆貨幣的籌碼和政策出台，得以支撐經濟穩定增長，將反映在產業與股市表現。從本益比或股價淨值比來看，目前也較新興市場處於合理位置。

近期升息預期加上俄烏戰爭，不免對印度造成波動。林庭樟認為，主要影響在於短期增加波動性，但中長期來看，印度正持續疫情以來新一輪的結構獲利循環，高速獲利情況可望持續到2024年，以新興亞洲來看，印度2022～2023年EPS企業利潤增長約19％，明顯高於整體亞太區的10％，目前來看牛市尚未走完。

短期印度股市修正約一成，可視為難得的布局時機點，林庭樟建議，可持續透過定期定額投入，待消化短期波動及去年以來漲幅後，可望再走出一波不同於全球的走勢，今年展望維持謹慎樂觀。

ICICI印度溫度計指數是根據印度市場中多項投資指標設立評價模型，並依據最終數據劃將投資建議分為積極加碼股票、加碼股票部位、股債均衡配置、加碼債券部位，跟股票落袋為安等區間。ICICI保誠資產管理公司，由印度當地最大民營銀行ICICI Bank及英國保誠集團（Prudential plc）共同成立，目前固定收益資產管理金額為全印度最大。