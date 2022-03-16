勇士昨天與運動家換來重炮一壘手歐森(Matt Olson)，似乎預告將放棄上季奪冠功臣弗里曼(Freddie Freeman)，而他們今天做出更驚人舉動，用8年68億美元(約台幣48億)、附帶第9年2000萬球團選擇權綁住歐森，這麼一來幾乎篤定要放走弗里曼，以歐森取代為未來主力一壘手，弗里曼爭奪戰也正式展開！

In the A for 8 more years.@Braves sign Matt Olson to 8-year contract through the 2029 season. https://t.co/lhzZB7nwPd pic.twitter.com/b1g8U6eW0C — MLB (@MLB) March 15, 2022

封館期間勇士就傳出將與弗里曼分手，沒想到解除禁令後他們立即交易，用蘭利斯(Shea Langeliers)、帕區(Cristian Pache)、庫斯克(Ryan Cusick)、埃斯特斯(Joey Estes)換來運動家主力一壘手歐森，今天更加碼送上8年合約將對方綁住，間接讓弗里曼留隊機會趨近於零，接著誰能搶下弗里曼肯定是熱議話題。

歐森今年27歲，上賽季為運動家出戰156場，有153支安打、39發全壘打、111分打點，打擊率.271，幾乎所有數據都創生涯新高，並成功闖進全明星賽，除了攻擊他的守備也不馬虎，18、19年連續拿下2座金手套獎，可說是攻守兼備的球星。而對加盟勇士歐森也感到興奮，因亞特蘭大正是他的家鄉。