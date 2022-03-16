高雄市桃源區14日發生1歲吳姓男童遭回收車輾斃的案件，據了解，吳家一家七口，當時吳父正忙著煮飯，沒看到兒子跑出門，且吳父上周才過37歲生日，手上緊抱著1歲男童，未料突逢憾事，令他情緒崩潰又自責。

據了解，高雄市桃源區公所清潔隊一輛回收車，14日下午前往桃源區部落道路載運回收，50歲陳姓駕駛確認後照鏡沒人便開車，一起步就發覺壓到異物，下車才發現1名男童卡在車下已沒生命跡象，救護人員獲報到場，卻發現吳童已明顯死亡，隨即交由轄區警方進行調查。

當時吳童的母親外出就醫，由父親在家照顧，但吳父進廚房忙著準備晚餐，12歲女兒聽到垃圾車音樂，便打開鐵門出門倒垃圾，吳童疑似跟著姊姊跑出門，才會發生這起憾事。吳父得知兒子噩耗，十分難過自責，警方已就他疏未注意讓吳童離開視線所及範圍部分，依權責通報婦幼單位與社會局。

警方初步調查，陳男酒測值為零，事發當下並無人目睹車禍過程，訊後依業務過失致死罪移送橋頭地檢署偵辦。檢方15日相驗男童遺體，確認因頭骨破裂死亡，相關事故原因仍待釐清。

據悉，吳男與妻子都相當喜歡小孩，兩人婚後先後誕下5個小孩，此次車禍離世的為1歲老么；上周吳父才剛過37歲生日，與5名子女拍下幸福的家庭合照，吳父當時懷中緊摟年僅1歲的兒子，無奈意外來的突然，兩人就此天人永隔。