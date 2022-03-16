高雄再現狼師！民進黨立委許智傑近期接獲陳情，某高中職已婚男老師，透過接送誘惑女學生發展不正常關係，投訴學校卻未處理。全國教育產業總工會祕書長劉亞平今天痛批「學校包庇、教育局縱容」，讓高雄的校園成「狼師樂園」，呼籲高雄市長陳其邁「狼師零容忍」，只要查證屬實永不錄用。

許智傑與劉亞平、高雄市教育產業工會等人今天共同召開記者會，劉亞平代表陳情學生出面控訴，高雄某高中職包庇狼師不處理，還說「少女情懷總是詩」，最近又有女學生疑似被「騷擾」向校方檢舉，因此6年前受害女學生勇敢站出來舉發。

劉亞平根據受害女學生的檢舉函指控，某高中職6年前狼師包裝成暖男，透過溫馨接送讓女學生對他發生感情，某次在捷運站因為摟抱被人向學校舉發，學校未處理也未通報，就直接結案，之後該狼師變本加厲，對其又親又抱，女學生離開校園後未再交往，但她發現該狼師惡性不改，擔心學妹受害，因此出面揭發。

劉亞平痛批，該狼師因為學校包庇，之前他接獲檢舉，該狼師在外補習，拿了影片給教育局，教育局要求學校調查後說查無實據，類似案件在高雄發生多起，每次都是要求學校去查，之後就不了了之，學校包庇，教育局縱容，讓狼師有恃無恐。

他呼籲高雄市政府要對這些狼師零容忍，市長陳其邁應要求性平委員會去調查，只要查證屬實，一律永不錄用。還透露這些檢舉在高雄會被吃案，因此他才會到台北來開記者會。

在場的高雄市政府教育局表示，教育局會依法裁處，學校端也會要求成立調查小組依程序在進行，絕不寬貸。

卻隨即遭劉亞平打臉，強調教育局每次都是叫學校調查，以該案為例，該校校長已經在隱匿包庇，本人都有缺失，卻還要叫他去調查，痛批高雄市就是如此，才會讓案件一再發生，以該案為例，如果學校6年前有通報，就不會至今還有學生不斷受害。

立委許智傑表示，根據統計，近年不適任教師每年都在增加，不只涉及性平還有暴力等等，以前大多交由學校處理，教育局不介入，但教育局應要求校方必須遴聘公正的外聘委員負責調查，提高調查層級才不會讓類似案件再被學校搓掉。