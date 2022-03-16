延宕多年的《菸害防制法》修正案終於送入立院，衛生福利部國民健康署今天表示，目前我國菸盒警示圖文面積僅35％，已經落後全球趨勢，本次修法重點之一就是將菸品容器警示圖文標示面積由35％增加到85％。但民團認為，我國菸盒警語標示面積在全球134國排名倒數第四，但很遺憾政府只做半套，目前已有21國通過或執行「素面包裝」政策，我國應跟進修法，才能真正達到預防吸菸的效果。

國健署今天發布新聞稿表示，世界衛生組織菸草控制框架公約（WHO FCTC）第11條實施準則指出，菸盒包裝上使用較大警示圖文可更清楚傳達健康風險，促進吸菸者戒菸，隨著警圖面積的增加及定期更換警圖，警示效果跟著上升。

根據WHO FCTC建議，菸盒健康警示圖文所占面積的比率越大，方能達到警示消費者之功效，並建議標示面積不得低於菸盒主要展示面之30％。國健署指出，我國於109年7月1日更新菸盒警示圖文，但警示圖文面積僅35％，雖符合WHO FCTC第11條不小於30％規定，但全球有135個國家高於35％，我國已經落後全球趨勢。

衛生福利部所提出之菸害防制法修正草案，行政院已於111年1月13日院會審查通過，並於1月14日函送立法院審議。國健署表示，修法重點之一就是將菸品容器警示圖文標示面積由35％增加至85％，期望以大面積的圖文方式，呈現菸品造成危害的事實，讓吸菸者看了想戒菸，非吸菸者看了會心驚驚，更想遠離菸品的危害。

依據WHO報告指出，在菸草製品包裝上標示警示圖文是一種低成本、高效益的健康傳播方式；以每天吸食一包菸的民眾為例，至少一天接觸20次警圖，每年高達約7300次，而吸菸者周圍的人也會看到警示圖文，達到菸害多方傳播宣導的目的。

2015年澳洲研究團隊也發現，澳洲政府採用新版警示圖文後（正面75％、背面90％）與舊版警示圖文相比（正面30％、背面90％），民眾對於吸菸會增加健康風險的認知反應、閱讀警圖內容及視覺注意力，分別顯著提高12％、37％及60％。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，菸品容器警示圖文標示面積85％已經是國際趨勢，包括加拿大、澳洲、泰國、香港等早就在做了，目前全球有134個國家地區實施菸品容器印製警示圖文政策，台灣警圖面積排名倒數第四，這是早就該做的事情。

林清麗指出，擴大警示圖文面積只是做半套，應比照國外做法採「素面包裝」，所有菸品應採單一顏色包裝，使用標準字體及大小，並且去除品牌商標，讓民眾不會看到特定顏色而聯想到特定品牌，目前已有21國通過或執行該政策，這是政府不用花錢宣導，又能達到實際效益的菸害防制做法。

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