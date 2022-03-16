大陸國台辦16日舉行記者會，台媒問及近期深圳與東莞疫情防控趨嚴對台商的影響與可能因應。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，近期多地多點發生本土新冠疫情，疫情防控難度加大，防控形勢嚴峻複雜。她說每一個人、每一個企業，包括台商台企都有義務、有責任配合當地政府疫情防控工作採取相關防疫措施，相信廣大台商台企能夠充分理解。

由於近期大陸本土疫情確診數迅速升溫，包含深圳與東莞等台商重鎮的防疫規範迅速升級趨嚴，也陸續傳出部分台商台廠的停工消息。

朱鳳蓮表示，近期大陸多地多點發生本土新冠疫情，疫情防控難度加大，防控形勢嚴峻複雜。根據疫情防控需要，深圳市全面升級防控舉措，決定在3月14日至20日進行三輪全員核酸檢測，進一步實行「以空間搶時間」的防控策略，儘快切斷新一輪疫情社會面傳播鏈，保障市民群眾生命安全和身體健康。

朱鳳蓮指出，疫情防控涉及到每個人的身體健康和生命安全，必須高度重視，每一個人、每一個企業，包括台商台企都有義務、有責任配合當地政府疫情防控工作採取相關防疫措施，相信廣大台商台企是能夠充分理解的。她表示，相信有關地方會統籌疫情防控工作和當地經濟社會發展，為台胞台企做好服務工作。