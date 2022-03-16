縣府祕書長陳祥麟說明，目前國內新冠肺炎疫情和緩，縣內第2劑疫苗覆蓋率達75％以上，縣府決定配合即將來到的「浯島城隍文化觀光季」及「石蚵小麥文化季」，復辦2022金門馬拉松競賽組。（李金生攝）

金門縣府今天宣布復辦馬拉松競賽組，希望搭配戰地人文、風情，再拉起海島馬拉松新一波的熱潮。（李金生攝）

新冠肺炎疫情逐漸和緩，金門縣政府今天宣布，4／24（周日）復辦「2022金門馬拉松競賽組(含全馬、半馬及10.8公里)」。至於休閒組則預定於金門大橋通車後夏、秋之際辦理，希望搭配戰地人文、風情，再拉起海島馬拉松新一波的熱潮。

縣府祕書長陳祥麟說明，目前國內新冠肺炎疫情和緩，縣內第2劑疫苗覆蓋率達75％以上，縣府決定配合即將來到的「浯島城隍文化觀光季」及「石蚵小麥文化季」，復辦2022金門馬拉松競賽組（含全馬、半馬及10.8公里），來一場運動文化觀光之旅，估計參加跑友約4000人左右。

若有跑友不克參賽，可於3／27前向中華民國路跑協會申請全額退費，並在5／31日前退至指定帳戶。若未於3／27前提出申請，將視同參賽者同意保留原報名名額持續參賽。相關金門旅遊資訊可參考《金門行動旅服》網頁。

針對將持續參賽的跑友，縣府也提醒相關注意事項： 一、賽衣請保留使用，原號碼布作廢不再沿用。二、新製號碼布僅採親自報到領取(無提供宅配寄送)，領取時間：2022年4月22日(五)12：00-19：00；4月23日(六)12：00-19：00 逾時不候；地點：金湖綜合體育館1樓。三、考量氣候因素，起跑時間調整如下：馬拉松組／半程馬拉松組／路跑組10.8K-06：00同時起跑；路線未變，由金湖綜合體育館前起跑，全馬路線經過金湖鎮、金寧鄉、金城鎮及金沙鎮後，回到金湖綜合體育館前。 四、詳情可參考中華民國路跑協會網站之競賽規程。 五、競賽組完賽禮為一樣為大會主題酒1份、運動大毛巾、完賽獎牌、餐點、摸彩。