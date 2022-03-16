藝人大S（徐熙媛）日前宣布閃嫁韓國元祖男團「酷龍」中的成員具俊曄，震驚整個華語圈，而她的前夫汪小菲也在12日首度發聲，連名帶姓的祝福大S，引起外界熱烈討論，而近期頻頻被拍到與汪小菲出雙入對、多次被當成小三的女星張穎穎則不斷受到網友攻擊，但她也不再隱忍，除了跳出來與汪小菲做切割外，近日也直接表示「不一定非要嫁人」。

自從大S與具俊曄宣布結婚後，讓台灣、韓國、大陸等地的粉絲為之瘋狂，也不少人緊盯汪小菲的動向，而汪小菲也終於在12日發聲表示，「因為是私事不想占用公共資源，因此沒有對外回應，但因為收到許多媒體的電話，只好統一回復。我們是和平離婚，和任何人都沒有關係，目前大家都開始了新的生活，也祝福徐熙媛幸福」，接著他也向多次被拍到牽手、穿情侶裝的張穎穎道歉。

即使如此，張穎穎仍被外界貼上「小三」的標籤，讓她決定不再隱忍，日前雖大動作的發文與汪小菲正式切割，但近日積極更新抖音影片的她，又遭到網友留言狂酸「把別人拆散，自己還是沒有得逞」、「全國人民都知道妳是小三了」、「好悲哀，做了這麼多努力，還是不被承認」、「真堅強，這麼被罵，還能繼續更新」，張穎穎則霸氣回應「畢竟這麼多人要看，發還是要發的」。

另外，也有網友留言詢問「穎穎，他要是打算娶，就值得，他沒有那個打算，還是算了吧」，張穎穎也直接回覆「女人不一定非要嫁人，才能體現自己的價值呀」，正面回應網友的問題，也受到粉絲們的支持，紛紛鼓勵她「加油，妳值得更好的」。