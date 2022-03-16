街頭強押擄人，居然是慶生戲碼！16日凌晨0時許，台南市警六分局接獲民眾報案稱夏林路有男子遭強行擄走，警方展開追查圍捕，隨後在安平區某餐酒館找到被害人和一群人有說有笑，原來是一齣女友為男友慶生惡作劇，因演技逼真，引來路人報案，真相讓警方傻眼，訊後，將7人依社會秩序維護法送辦。

台南警方今凌晨零時11分接獲民眾報案指稱南區某超商前發生一起強押擄人案，民眾目睹多人下車持棍棒將1名男子強押上車，嚇得趕緊報案。

警方獲報，調閱監視器發現擄人車輛後方，尾隨另1輛車，隨即通報線上警網攔截圍捕這2輛車，10分鐘後，在安平區健康二街與平通路口附近一家餐酒館前，發現2車都停在路邊，呼叫支援警力到場。

多名員警大陣仗進入餐酒館，只見被害人和押他的一群人有說有笑，現場這群人發現「代誌大條」，趕緊跟警方致歉。20歲邱姓女子稱，是為了幫26歲王姓男友慶生，找友人設計這場「難忘的生日惡作劇」，警方雖是虛驚一場，但訊後也將這對情侶和友人共7人，依社維法送辦。

「相當不可取」，台南市警六分局呼籲，民眾慶生千萬別選最得不償失的方式。警方表示，「假擄人真慶生」已觸法，因佯裝發生治安事件作為慶生手段，讓不知情路人撥打110報案，造成民眾誤解有危害社會的事情發生，更無端浪費國家公共資源，相關人還得負法律責任。