根據衛福部統計，6歲到18歲的學童平均有2顆齲齒，遠高於其他國家，且部分縣市的平均齲齒甚至近4顆，加上不少家長都面臨過孩子看牙哭鬧不休、不肯配合的慘痛經驗，大千綜合醫院牙科部醫師賴承祺建議，想要避免孩子因蛀牙問題必須就醫治療的痛苦，定期檢查、塗氟及正確刷牙就非常重要。

賴醫師說，學齡期的孩童雖然都有牙醫到學校做檢查，但受限學校環境與設備影響，且學生人數眾多，通常很難充分發現所有問題並提前治療。

因此從孩子長牙後，建議每半年至門診接受醫師專業檢查及塗氟來強化琺瑯質，家中也盡量挑選含氟牙膏，並搭配大小適合小朋友口腔的牙刷，才能讓蛀牙率最高的臼齒（口腔最裡面的牙齒）清刷乾淨。

賴承祺說，由於小孩的肌肉較不發達，且每顆牙齒的每一面都要刷乾淨是非常精細的動作，大人都不一定能做到，更何況是小孩，所以在孩子學習自己刷牙的同時，家長一定要幫忙檢查或清潔。

有些父母因為忙碌，直接把幫忙刷牙改成給小孩漱口水，賴承祺醫師表示，因為有些漱口水含有刺激性的成分，長期使用對口腔黏膜可能會有傷害，且多數的殘渣及細菌是必須透過刷牙才能有效清潔的。

賴承祺建議，父母若能遵循「醫師定期檢查、家長幫忙刷牙」的守則，就能幫助孩子守護口腔健康，也不用再面對牙痛又怕治療的窘境。