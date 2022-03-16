年底將進行九合一選舉，對於確診者、隔離者投票權，中選會主委李進勇表示，韓國總統大選經驗值得台灣借鏡，為盡可能保障公民的投票權，中選會目前已著手研究，例如延長投票時間，讓民眾到戶籍地的指定投票所，不過仍要與疫情指揮中心、內政部等進行研討。

立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇報告業務概況，民進黨立委羅美玲詢問，韓國總統大選規劃確診者及隔離者投票，但卻出現沒準備投票箱改用紙箱、購物袋等亂象，遭質疑選舉公正性，中選會是否針對年底地方選舉已有準備？

李進勇表示，韓國修改選舉相關法規，讓確診者可透過郵寄、提前配合特設投開票所、到一般投票所但時間分流等途徑投票，這是因為選前韓國單日確診人數高達2、30萬，投票前共有100多萬人口受疫情影響，因此修改相關規定，以擴大民眾參與投票比例，「有值得我們借鏡的地方」。

李進勇指出，台灣的選務防疫，是否要做相對應的調整，中選會有在研究，但韓國的期前通訊投票、特設投票所等都牽涉到修法，因為台灣選舉、罷免的不在籍投票根本還沒啟動，沒有這樣的法治基礎，若臨時修改牽涉層面非常廣。

李進勇強調，中選會在研究是否能透過延長投票時間等方式，例如在遵守防疫規定下，讓確診及隔離民眾在下午4點後到戶籍地投開票所投票，不過，相關規定仍須與中央流行疫情指揮中心、內政部研討協商。