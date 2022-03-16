立委曾銘宗指出，國民黨提出《房屋稅條例》第五條修法，修法重點，提高非自住住宅稅率上限，由3.6％提高到5％，杜絕炒房與囤房。

蘇建榮今日接受媒體採訪表示，行政院有房屋健全小組，通盤的檢討稅率問題，目前六都以及新竹縣市等都有意願將非自住稅率提高到最高3.6％，財政部也詢問過各地方政府，只有一個地方政府支持修法拉高現行非自住稅率3.6％。