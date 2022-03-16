藍委力促提高囤房稅率 財長：六都與新竹縣市有意調整至3.6％ 12:412022/03/16 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部長蘇建榮。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委曾銘宗指出，國民黨提出《房屋稅條例》第五條修法，修法重點，提高非自住住宅稅率上限，由3.6％提高到5％，杜絕炒房與囤房。 蘇建榮今日接受媒體採訪表示，行政院有房屋健全小組，通盤的檢討稅率問題，目前六都以及新竹縣市等都有意願將非自住稅率提高到最高3.6％，財政部也詢問過各地方政府，只有一個地方政府支持修法拉高現行非自住稅率3.6％。 《電腦設備》友通去年EPS升至5.38元、擬配息3.6元 殖利率近6％ 藍營主張囤房稅上限調至5％ #3.6 #稅率 #非自住 #六都 #新竹縣市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 土銀遭下令停接土建融新案 他曝騙選票：打房沒踩最大痛點 12:002022/03/14 財經 台股近日波動大 財政部長：國安基金關注外資動向 09:312022/03/16 財經 高市推「囤房稅」最快7月上路 年增3億稅收供青年租金補貼 12:422022/03/15 生活 高雄囤房稅年增3億 補貼青年租屋 04:102022/03/16 地方新聞 六都交易熱區 中南高房價漲幅勝雙北 12:292022/03/04 財經 市民醫療近用性六都最低 他籲黃偉哲投更多醫療資源 10:562022/03/11 政治 房地稅收成長 公股銀：房市價量走穩 04:102022/03/11 財經焦點 《電腦設備》友通去年EPS5.38元 擬配息3.6元、殖利率近6% 14:592022/03/14 財經 日本1月家庭支出年增6.9％ 遠超預期的3.6％ 11:232022/03/11 財經 房價飆升租金大漲 國民黨團推囤房稅修法、租屋實價登錄 13:282022/03/14 政治 台南女公務員比六都最低 陳以信籲黃偉哲增加女性局處長 21:192022/03/05 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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