工業電腦廠凌華（6166）今（16）日宣布與人工智慧軟體領導廠商ANSCENTER建立合作夥伴關係，為亞太區客戶提供更完善的AI視覺解決方案。ANSCENTER擅長AI視覺檢測方面的軟體開發，結合凌華在AI運算硬體專業，雙方將基於促進製造智慧化發展的共同願景，提供端對端解決方案，加速AI布建。

ANSCENTER在亞太地區針對AI視覺檢測相關應用提供一站式服務解決方案。凌華與ANSCENTER攜手合作，將有助於亞太區客戶快速導入邊緣AI視覺檢測解決方案，除了智慧製造應用外，也適用採礦、交通、農業、及智慧城市等場域。

凌華亞太區總經理曾仁德表示，凌華科技全系列邊緣AI平台結合ANSCENTER在AI視覺檢測的專長，除了簡化並加速邊緣AI視覺檢測之開發，預期未來將進一步促成更多尖端AI製造智慧化科技之創新應用，從而協助客戶加速智慧轉型，大幅提升生產效率與品質。

此外，雙方合作所孕育的端對端邊緣AI視覺解決方案，整合凌華NEON智慧相機與ANSCENTER的ANS智慧影像分析與管理軟體ANSVIS。

透過ANSVIS軟體，客戶可在既有製造環境部署多種不同規格的NEON工業相機，方便管理、布建、更新甚至轉換AI模型，立即實現智慧分析和控制功能。完善的AI演算程式，可在系統無需停機情形下進行軟體的安裝與持續性更新。

以某飲料製造業的企業為例，過去採用的傳統視覺檢測，必須以人為方式在速度飛快的生產線上判斷裝罐裝箱是否有誤、確認材料處理和品管問題，包括掉落的原物料可能會卡死整條生產線，未完成的半成品若有問題未檢出，到了下游製程可能導致不良品或安全事故產生…等。如果沒有導入AI，人工作業員需要全程緊盯，必要時還需停機停產來進行排除。

對企業而言，導入AI視覺檢測，藉由AI的深度學習、分析及檢測，可有效解決人為疏失、錯誤判斷等傳統製程的痛點，提高工廠生產效率與良率，不但減少停機時間、降低人事成本，還可以做出更快速和正確的判斷。