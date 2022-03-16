配合中央和地方聯手打造全台最大的S廊帶科技走廊，高雄都發局正透過都市計劃，在岡山劃設41.2公頃的產業專用區、5處捷運聯合開發基地、3處公辦都更場址，同時，台一線兩側沿線兩個街廓內土地，住宅區和商業區的基準容積率，將分別從200％、350％，分別提高到300％、490％，提升土地效益，並結合產業和居住，可望為北高雄注入新的發展動能。

高雄都發局16日指出，16日開始公展的岡山第三次通盤檢討，依據都市計畫法第26條規定，就產業S廊帶發展與地方需求，進行必要的變更，主要計畫與細部計畫共提出32案的變更與擬定內容。

此次通盤檢討，主要有四項重點，第一是產業用地提供與路網串連，劃設41.2公頃的產業專用區，並將大德一路延伸至聖森路，完備整體路網系統；第二為安家的規劃，將舊前峰國中土地劃設2公頃住宅區、及1公頃公園用地，提供安家住居空間。

第三項重點是，在高雄捷運紅線的RK1至RK3站周邊，劃設5處捷運開發區、岡山車站西側國公有土地，則配合3處公辦都更地區，變更為商業區，引領TOD導向發展；第四為配合飛航管制放寬的容積提升機制，沿台一線兩側沿線兩個街廓內土地，允許有條件申請提升基準容積率，住宅區容積率可由200％提升至300％、商業區容積率由350％提升至490％。

高雄都發局長吳文彥表示，此次通盤檢討是十幾年來，在岡山都市開發的重要突破，也回應大高雄產業S廊帶，包括周邊的橋頭科學園區、各產業園區未來帶動的人口移入機會，可望為北高雄注入新的發展動能，藉以提升產業、生活環境、以及帶動北高雄人口的成長。