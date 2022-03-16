烏克蘭陷入戰火，外交部2日公布賑濟烏克蘭專戶帳號，截至今天上午募款累計超過6.3億元。國民黨多名立委詢問，烏克蘭出售中共軍武，促成解放軍實力大躍進，能否要求烏克蘭政府往後不易再對中國大陸出售軍火？外交部長吳釗燮表示，一邊協助難民卻又要一邊提出政治條件，實在不妥。

國民黨立委溫玉霞指出，大陸很多武器都是跟烏克蘭買的，威脅到我們的生存安全，現在我們幫助烏克蘭這麼多，還捐了六億多，結果烏克蘭副總理反咬我們廠商一口，迫使華碩花錢消災，這樣對我們很不公平。

國民黨立委馬文君表示，中國大陸包括的航母、精準打擊技術、野牛級登陸艇、潛艦、戰機發動機，技術都是烏克蘭提供給中國的。中國能夠在軍武大躍進，這是烏克蘭提供的，烏克蘭政府一直以來都是比較親中的。

國民黨立委吳斯懷則說，台灣民眾對烏克蘭人道救援的愛心，展現了台灣人民是有人道關懷的國家，但還是建議我們政府要把對烏克蘭人民與政府態度區分開來。

國民黨立委葉毓蘭指出，烏克蘭2020年對中共軍售7800萬美元，這些武器都是破壞台灣安全，我們能否呼籲烏克蘭支持台海和平，不要再出售軍火給中國大陸？

吳釗燮終於忍不住動怒回應，我們一邊協助烏克蘭難民，又一邊提出政治條件，這實在有所不妥。現在是台灣的人民賣力想要捐獻金錢、物資協助烏克蘭難民，然後我們卻要要求對方一定得怎樣，「安捏甘好？」

會議主席羅致政最後打圓場說，烏克蘭還在打戰，不好在這個時間點要他承諾我們什麼，還是未來再說吧。