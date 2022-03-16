金鐘視帝龍劭華於去年9月拍戲期間昏迷，送醫後宣告不治，享壽68歲，突然離世為娛樂圈投下一枚震撼彈，周遭親友不敢置信，親切的他在演藝圈擁有好人緣，令許多藝人都不勝唏噓。而他與妻子謝雪貞育有一子一女，原先幸福的一家四口如今少了一人，女兒陳璇近日受訪時提到夢到龍劭華回來託夢，醒來後崩潰大哭。

龍劭華離世後，許多人向他的一對兒女傳訊息關切，陳璇在IG發文與友人的對話「妳要有心理準備，這是會哭一輩子的喔」，她的想法是「我知道。我們本就是玻璃製品，需要用一輩子的時間來窯燒想念。即便在那個瞬間我早就已經碎掉了」，一字一句傳達對爸爸離開的不捨與難過，告別式時陳璇更貼出與龍劭華牽手走紅毯的照片，並寫下「今晚換我帶著你走」，父女情深令人鼻酸。

近日陳璇出席電視劇《我和我的鋼四壁》活動宣傳，在戲中飾演一名專業廚師的她，有許多父女互動、鬥嘴的戲份，原先是爸爸龍劭華要和她演父女，但龍劭華離世後改為游安順出演父親一角，她回憶起有場戲很認真叮嚀爸爸好好照顧自己，「演到一半突然情緒湧上來，崩潰爆哭，這就像一根很小的針，你不知道它什麼時候會進來插在妳心裡。」

據《聯合報》報導，陳璇透露很少夢到爸爸，夢到龍劭華只有兩次，其中一次是爸爸抱怨她和哥哥都不理她，雖然不太記得細節，但醒來後瞬間大哭。她好想告訴爸爸，「你才不理我們咧，為什麼都不來找我們！」